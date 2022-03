La embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova, acusó ayer a Rusia de lanzar una bomba termobárica -también conocida como bomba de vacío- en Ucrania. De acuerdo a la diplomática, esto explicaría el nivel de devastación observado en ese país.

Esta acusación reviste de una gravedad mayor, pues son armas prohibidas por el derecho internacional y utilizarlas constituye un crimen de guerra.

Aunque estas acusaciones no se han confirmado, se han visto imágenes donde aparecen lanzadores de misiles termobáricos en los vehículos rusos TOS-1.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022