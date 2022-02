En medio del ataque militar que emprendió Putin contra Ucrania, Amnistía Internacional denunció un bombardeo ruso frente a un hospital de Vuhledar, el que habría dejado a dos civiles muertos.

“Ataque con misiles balísticos fuera de hospital en Vuhledar en Ucrania, que mató al menos a dos civiles, es verificado por el Laboratorio de Evidencia de Amnistía”, señaló la organización en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, agregó que “los hospitales están protegidos por el derecho internacional humanitario, los misiles balísticos nunca deben usarse en áreas pobladas”.

⚡️Ballistic missile strike outside hospital in Vuhledar in #Ukraine killing at least two civilians is verified by Amnesty Evidence Lab. Hospitals are protected under international humanitarian law, ballistic missiles should never be used in populated areas. https://t.co/VPfoOCZ1Gh

— Amnesty International (@amnesty) February 24, 2022