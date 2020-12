Un terremoto de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la ciudad de Petrinja al medio día local, en el centro de Croacia. El sismo ha causado un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos, según informó el alcalde local, Darinko Dumbovic, a la emisora de Radio Croacia.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 12.19 horas, se localizó a 46 kilómetros de Zagreb y a diez kilómetros de profundidad, según la agencia de noticias croata Hina.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, dijo Dumbovic.

Poco antes de hacer estas declaraciones, el alcalde de Petrinja había indicado al portal “24 sata” que “los servicios han empezado a rescatar a la gente de los escombros” y que el Ejército ha acudido a la zona para ayudar en las tareas.

La televisión regional N1 muestra imágenes de techos derrumbados en numerosos edificios en Petrinja, así como rescates por parte de los bomberos y voluntarios.

Después del terremoto siguieron dos réplicas, ambas de más de 4 grados, según la fuente. El terremoto se sintió en todo el país y en gran parte de la región Balcánica y Centroeuropa.

El lunes, un sismo de 5 grados sacudió la misma zona de Petrinja, sin causar víctimas ni grandes daños materiales.