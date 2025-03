Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Gobierno de Donald Trump evalúa prohibir la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de 43 países, incluyendo Cuba y Venezuela, según información obtenida por The New York Times. Un documento interno de la Administración republicana divide a los países en tres categorías: "lista roja" con 11 naciones, como Corea del Norte y Siria, que enfrentarían una prohibición total; "lista naranja" con 10 países, como Rusia y Pakistán, con restricciones pero no suspensión; y una "Alerta Amarilla" para el resto de países, sin especificar las limitaciones. Aunque los detalles podrían cambiar en la Casa Blanca, se contempla permitir la entrada a viajeros de negocios adinerados, pero no a turistas o inmigrantes. La situación de las personas con visados vigentes aún no está clara.