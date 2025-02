Varios videos difundidos en redes sociales y medios capturaron este viernes el instante en que un avión privado modelo Learjet 55 se estrelló en un sector residencial de Filadelfia, Estados Unidos. Las imágenes revelan el ruido ensordecedor de las turbinas antes de la caída violenta y explosión de la aeronave.

La cadena Fox News confirmó al menos seis víctimas fatales tras el accidente, ocurrido cerca de las avenidas Roosevelt Boulevard y Cottman Avenue. El canal ABC6 reportó “varios muertos” y señaló que la aeronave pudo impactar contra edificios y vehículos en el área.

Testigos grabaron el momento en que el avión se precipitó a gran velocidad hacia el suelo, seguido de una bola de fuego y una columna de humo espeso. “Escuché un estruendo que sacudió todo. Pensé que era un terremoto”, relató un residente anónimo a medios locales.

CBS News, citando fuentes policiales, detalló que dos personas viajaban a bordo del avión. Además, confirmó heridos en tierra y varias viviendas consumidas por las llamas. Equipos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y rescatar a afectados.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, publicó en X que el estado brindará “todos los recursos necesarios” para responder al accidente. “Estamos en contacto constante con las autoridades locales para garantizar una respuesta coordinada”, escribió el demócrata.

Avión estrellado en Filadelfia se dirigía a Springfield

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el Learjet 55 despegó del aeropuerto del noreste de Filadelfia con destino a Springfield, Misuri, alrededor de las 18:30 hora local. Minutos después, se registró el impacto en la zona residencial.

El Departamento de Bomberos de Filadelfia alertó en X sobre un incendio de grandes proporciones que requirió el despliegue de todos sus recursos. Advirtió que solo compartirán información oficial a medida que se confirme.

La oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad calificó el hecho como un “gran incidente” y publicó una fotografía que muestra una densa humareda cerca del centro comercial Roosevelt. El tráfico en la zona fue suspendido de inmediato.

Hasta el momento, las causas del accidente se desconocen. Autoridades no han especificado detalles sobre las víctimas mortales.

El área del impacto, cercana a un cruce vial transitado, quedó cubierta por escombros. La FAA y el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación para determinar fallas técnicas, condiciones climáticas o errores humanos que provocaron el desplome.

Este accidente ocurre tres días después de que un helicóptero militar chocara contra un avión comercial cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington, dejando 67 muertos. Las autoridades descartan por ahora vínculos entre ambos eventos.

Videos compartidos en redes sociales muestran a residentes corriendo despavoridos mientras el humo negro cubría el cielo:

