El presidente Donald Trump nombró este miércoles a Kevin Marino como embajador de Panamá, quien es el actual comisionado del condado de Miami-Dade. La información se da en medio de la amenaza que realizó el mandatario electo de Estados Unidos de recuperar el control del Canal de Panamá.

A través de un comunicado, Trump informó que “me complace anunciar que Kevin Marino Cabrera se desempeñará como embajador de Estados Unidos en la República de Panamá, un país que nos está estafando en el Canal de Panamá, mucho más allá de lo que podrían soñar”.

En esa misma línea, destacó que Marino es “un feroz luchador” de los principios de Estados Unidos y que en su rol de comisionado ha sido “fundamental en el impulso del crecimiento económico y las asociaciones internacionales”.

“Pocos entienden la política latinoamericana tan bien como Kevin. ¡Hará un trabajo fantástico representando los intereses de nuestra nación en Panamá!”, continuó en el escrito.

Tras el anuncio, Marino dijo estar “muy honrado y agradecido” y que pondrá “¡manos a la obra!”.

