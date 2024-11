A las 13:24 hora de Chile el presidente de Estados Unidos Joe Biden inició su discurso ante la nación luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones del martes.

En su alocución, el actual mandatario indicó que la tarde del miércoles conversó con el republicano para asegurarle que habrá “una “transición pacífica y ordenada” de poder el 20 de enero.

“La lucha por el alma de Estados Unidos desde nuestra fundación ha sido siempre un debate permanente”, indicó desde la Casa Blanca.

“Para algunos, es tiempo de victoria… para otros, es tiempo de pérdida”, sostuvo.

Pres. Biden says he has congratulated President-elect Trump on his election win and has directed his entire administration “to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition.”

“That’s what the American people deserve.” https://t.co/ijFNWe2Q7k pic.twitter.com/wLx3c1hKK1

— ABC News (@ABC) November 7, 2024