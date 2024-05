La tarde de este jueves, Joe Biden reaccionó tras el veredicto a Donald Trump, y llamó a los estadounidenses a votar, diciendo que sólo en las urnas mantendrán fuera de la Casa Blanca al candidato republicano.

A través de un la plataforma X, Biden escribió: “Sólo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas”.

En la misma reacción aprovechó de pedir donaciones para continuar su carrera por la reelección con el link del sitio directo para consignar los recaudos.

There’s only one way to keep Donald Trump out of the Oval Office: At the ballot box.

Donate to our campaign today: https://t.co/aJXS9oti0a

— Joe Biden (@JoeBiden) May 30, 2024