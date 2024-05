Nikki Haley, ex candidata presidencial por el partido republicano y antigua embajadora estadounidense en la Organización de Naciones Unidas (ONU), desencadenó una polémica al dejar un mensaje escrito sobre un misil israelí en el que alienta ataques contra el grupo islamista Hamas.

“¡Acaben con ellos! EE. UU. ama a Israel. Por siempre, Nikki Haley“, fue el mensaje que dejó la exembajadora.

El misil M795 en el que quedó escrito, suele ser usado por las Fuerzas Armadas de EE.UU. La foto se hizo pública a través de las imágenes que divulgó Danny Danon, parlamentario israelí y ex embajador de Israel en la ONU.

A través de la publicación en la red social X, Danon celebró el apoyo mostrado por Nikki Haley, quien ha manifestado su respaldo a Donald Trump, su antiguo rival en la campaña por la designación conservadora.

“Esto es lo que mi amiga, la exembajadora Nikki Haley escribió hoy en un proyectil durante una visita a un puesto de artillería en la frontera norte”, dijo.

No es la primera vez que la excandidata expresa su apoyo a Israel en sus ataques contra Hamas, en el pasado mes de mayo durante una conferencia de prensa manifestó que los israelíes están haciendo lo correcto.

Este viernes, Haley publicó en su cuenta en X que después de ocho meses, 125 rehenes siguen retenidos en Gaza, 8 de ellos son estadounidenses.

“Nno debería pasar un día sin que hablemos de ellos. Los terroristas de Hamás torturaron y secuestraron a cientos de personas inocentes. Después, los encarcelaron en condiciones horribles: bebés sin fórmula, ancianos sin medicamentos críticos, israelíes ensangrentados y mutilados sin atención médica adecuada”, agregó.

“Humanos en túneles estrechos y oscuros con aire limitado para respirar. Quienes han regresado enfrentan estrés postraumático y no se sienten seguros en sus hogares. Otros todavía están aterrorizados porque sus seres queridos no regresaron con ellos. Si el mundo quiere que esta guerra termine, Hamás debe liberar a los rehenes”, sostuvo.

“No dejen que nadie los haga sentir mal porque Israel no se equivoca en esto”, puntualizó Haley.

After eight months, 125 hostages are still being held in Gaza, 8 of them are American. There shouldn’t be a day that goes by that we don’t talk about them.

Hamas terrorists tortured and abducted hundreds of innocent people. Afterward, they imprisoned them in horrific… pic.twitter.com/6R2EfrMv5G

— Nikki Haley (@NikkiHaley) May 31, 2024