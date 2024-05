El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó este sábado su decisión de no enviar soldados estadounidenses a la guerra de Ucrania, aunque reforzó su postura de continuar apoyando al país frente a la invasión rusa.

“No hay soldados estadounidenses en la guerra de Ucrania(…) Estoy decidido a que siga siendo así”, aseguró Biden durante su discurso en la graduación de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

El jefe del Ejecutivo estadounidense también dijo a los más de 1.000 cadetes graduados que su país “no se alejará” de Ucrania y describió a los soldados estadounidenses como “trabajadores sin descanso”, para apoyar a Kiev en su esfuerzo por repeler una invasión rusa que dura ya dos años.

“Nos mantenemos firmes con Ucrania y seguiremos a su lado”, expresó Biden ante los aplausos de la multitud.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió recientemente a los países occidentales que le envían ayuda militar -como Estados Unidos, Francia o Reino Unido- que le permitan atacar infraestructuras situadas dentro de la Federación Rusa desde las que el Ejército rival golpea territorio ucraniano.

America is strongest when we lead not only by the example of our power, but by the power of our example.

To the West Point Class of 2024, congratulations. You make our entire nation proud. pic.twitter.com/WXY7M66i5k

— Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2024