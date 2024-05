Un tenista que ha tenido dos semanas brillantes en el circuito ATP sin dudas que es Alejandro Tabilo (N°25), representante chileno que dejó en lo más alto el nombre del país al llegar a las semifinales del Masters de Roma tras bajar a estrellas como el N°1 del mundo, Novak Djokovic y a Karen Khachanov (N°18).

Sin embargo, no todo es felicidad en la vida de ‘Jano’ ya que durante su presentación rutilante en la capital italiana, anunció que su vínculo con su entrenador, Guillermo Gómez y su compañero, Ignacio Jojot, ha llegado a su fin.

En un sentido mensaje de despedida publicado en Instagram, Tabilo detalló que “después de 7 años de trabajo junto a Guille (Gómez) y (Ignacio) Jojot, decidimos separar nuestros caminos”.

“Han sido años de muchísimos aprendizajes, increíbles momentos y otros no tan buenos, que pudimos atravesar todos juntos. Logramos lo que siempre quisimos y buscamos gracias al trabajo en equipo”, indicó.

Posteriormente apuntó que “muchas gracias a ustedes dos y todo el equipo que hay detrás de la academia Alto Tenis por enseñarme del trabajo, el esfuerzo y disfrutar del tenis”.

“Definitivamente no hubiese llegado hasta donde llegué hoy si no fuese gracias a ustedes, todo lo que me enseñaron y lograron sacar de mí, gracias por eso. También gracias por ser parte de mi familia en Chile y siempre cuidarme, dejando de lado el tenis”, sostuvo.

Por último cerró deslizando que “me llevo muchos aprendizajes de ustedes, y especialmente, creer en el proceso. Les deseo la mejor de las suertes a ustedes y toda la academia. Muchas gracias”.