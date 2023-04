El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, sorprendió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, tras interpretar la popular canción ‘American Pie’ en medio de una amistosa visita que se llevó a cabo en la Casa Blanca, en EEUU.

Ambos visitaron este martes el monumento a los veteranos de la guerra de Corea, en Washington, como parte de la visita de Estado del mandatario surcoreano que se desarrolla durante esta semana.

En la visita estuvieron también presentes las esposas de ambos líderes, Jill Biden y Kim Keon-hee.

A esto se sumaron varios miembros del Servicio Nacional de Parques estadounidense y sus familias. Lo anterior, además de una sobrina de un veterano condecorado que murió en la guerra de Corea.

Se trató de una reunión bilateral con Biden en un momento en el que Washington busca fortalecer sus alianzas en el Indopacífico, para contrarrestar a China.

Biden homenajeó a Yoon y a su esposa con una visita de Estado, la segunda desde que el demócrata llegara al poder en enero de 2021.

Se trata de un honor que solo ha disfrutado por ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, quien visitó Washington en diciembre del año pasado.

El video del momento en que el presidente surcoreano toma el micrófono en la Casa Blanca y se pone a cantar se viralizó rápidamente por redes sociales.

