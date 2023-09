El embajador de Israel ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Gilad Erdan, fue detenido este martes luego de protestar durante el discurso del presidente de Irán, Ebrahim Raisi.

De acuerdo con Fox News Digital, el representante del país israelí abandonó el salón de la Asamblea General para protestar por el discurso del mandatario iraní.

En ese contexto, Erdan exhibió una fotografía de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años que fue brutalmente asesinada en 2022 por la policía moral de ese país. Esto, por no usar de manera adecuada su hijab (velo que deben ocupar las mujeres de esa nación).

Recordemos que este lamentable hecho generó una ola de protestas que encendieron las alarmas en el país islámico, pero estas fueron reprendidas por el Gobierno iraní, deteniendo e incluso ejecutando a algunos manifestantes en público.

Tras la protesta, sin conocerse mayores detalles, el embajador israelí fue detenido por personal de seguridad de la ONU. Sin embargo, este fue puesto en libertad más tarde.

Erdan denounces that he is detained while Raisi, accused of human rights violations and known as "the butcher of Tehran", is allowed… pic.twitter.com/eO7MSwt4cm

🚨 #BREAKING | United Nations security personnel detain Israeli ambassador Gilad Erdan after he protested against Iranian dictator Ebrahim Raisi.

A través de sus redes sociales, Gilad Erdan calificó como una “nueva mancha moral para la ONU” el espacio dispuesto para el discurso del mandatario iraní, señalando que quienes “extienden la alfombra roja a asesinos y antisemitas deben rendir cuentas por sus acciones”.

“Mientras tanto, frente a la ONU, cientos de iraníes protestaban, pidiendo ayuda a la comunidad internacional. Nunca dejaré de luchar por la verdad y siempre expondré las distorsiones morales de la ONU”, aseveró.

New moral stain for the UN ‼️

When President Raisi of Iran, the “Butcher of Tehran,” began his speech, I waved a picture of Mahsa Amini, the innocent Iranian woman who was brutally murdered by the regime one year ago for not wearing a hijab “properly.”

Meanwhile, outside the UN… pic.twitter.com/ZVq80Zpt9N

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 19, 2023