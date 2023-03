Un rayo impactó una tubería de combustible de la compañía estatal indonesia de energía Pertamina en el norte de Yakarta.

Este causó una explosión, seguida de un incendio, emergencia que – al cierre de esta edición – deja 17 muertos, 18 desaparecidos y 49 heridos graves.

Desde Bomberos indicaron que, según las primeras investigaciones, una tubería que transportaba combustible fue alcanzada por un rayo y estalló, lo que provocó el gran incendio, extinguido entre el viernes al sábado (con una diferencia de diez horas más que en Chile).

Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres al menos 1.085 personas han sido desplazadas en distintos puntos de la ciudad debido a los estragos causados por el fuego, que también dejó dos heridos leves.

Los equipos de rescate iniciaron las labores para encontrar a las 18 personas que siguen desaparecidas, seis menos que anoche, tras encontrarlas a salvo con sus familias.

