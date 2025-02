El ministro del Interior del régimen chavista de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la fallida presentación del comediante venezolano George Harris en el Festival de Viña del Mar en Chile, sumándose a las críticas y calificándola de “un show mediocre”.

En el marco de su programa televisivo ‘Con El Mazo Dando’, el hombre de confianza de Nicolás Maduro bromeó en relación a rumores en redes sociales sobre que el chavismo habría ayudado supuestamente a “sabotear” la rutina de Harris.

Al momento en que el público le planteó el tema, Cabello no había reconocido que se trataba del humorista venezolano. “Ustedes no me avisan a mí. (…) Es el mismo que pitaron en Viña de Mar porque presentó un show mediocre”, argumentó.

“Ahí la gente pita al que se presenta con un show mediocre. (…) Entonces dijeron (en redes sociales), yo leí, que el chavismo había infiltrado el público”, comentó, respecto a los dichos de simpatizantes del comediante que explicaban la supuesta ‘razón’ de su fallida rutina de ‘humor’.

En ese sentido, aprovechó para ironizar sobre las acusaciones que plantean la presencia de miembros del régimen en otros países, apuntando a la líder del Comando Con Venezuela, María Corina Machado.

“Después dicen que estamos débiles, María Corina dice que estamos débiles. ¡Naaah! Podemos llegar a todos esos sitios”, dijo con risas.

El fallido show de George Harris en Viña

Cabe recordar que George Harris (44) -cuyo nombre era Jorge Enrique Harris Quintero al momento de su nacimiento en Caracas- tuvo un amargo paso por la Quinta Vergara el domingo pasado, donde sus intensos de simpatía hacia el ‘monstruo’ no fueron suficiente para ‘domar’ al ‘monstruo’.

Su ‘rutina de humor’ no logró hacer reír al público, llenándose de ‘sonoras pifias’. Tras esto, Harris decidió discutir con el ‘monstruo’, enroscando su carrera como comediante en Estados Unidos (EE.UU). Esto empeoró las cosas y terminó por empañar aún más su presentación.

Si bien dicha forma de reprobación a los humoristas ha sido un actuar tradicional a lo largo de la historia del Festival Internacional de Viña de Mar, venezolanos en Chile y el exterior, así como el propio comediante, han llegado a acusar xenofobia de los chilenos tras lo ocurrido.