El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una entrevista con BBC News Mundo, calificó a la Fiscalía chilena como la más pirata del mundo en relación a la investigación por el crimen del exteniente Ronald Ojeda. Saab reiteró su teoría de que fue una operación de falsa bandera encubierta por el Estado chileno, abriendo una línea de investigación que involucra a policías de terceros países y de Chile. Dos directores venezolanos enviados a Chile no fueron recibidos, acusando a la Fiscalía chilena de no permitir revisar las pruebas. A pesar de esto, no mencionó directamente las recientes revelaciones de la Fiscalía chilena sobre la supuesta orden y pago del crimen por parte del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.