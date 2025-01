Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Primo de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, asaltado en un café de Recoleta: Jaime Bullrich, de 61 años, fue víctima de un robo de siete millones de pesos argentinos por tres individuos armados que huyeron en una motocicleta blanca. Aunque no hubo violencia física, las autoridades ya identificaron a los responsables gracias a cámaras de seguridad y están tras su pista. La zona es conocida por salideras bancarias, pero no se confirma si Bullrich fue seguido. El Ministerio de Seguridad, en tanto, se mantuvo al margen para no interferir en la investigación.