El rechazo internacional al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que validó a Nicolás Maduro como ganador de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, ha sido rotundo. Once países, incluidos Estados Unidos, Chile, Argentina, y otros latinoamericanos, expresaron su repudio a la resolución del TSJ, argumentando la falta de sustento en los resultados electorales y la falta de transparencia en el proceso. Estas naciones insisten en la necesidad de una auditoría imparcial e independiente de los votos para garantizar el respeto a la voluntad popular y la democracia en Venezuela. A pesar de no mencionar directamente a Edmundo González Urrutia, supuesto ganador opositor, los países firmantes afirmaron que seguirán insistiendo en el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y condenan las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra quienes buscan defender la democracia en el país. El TSJ venezolano, controlado por el chavismo, no solo respaldó a Maduro, sino que también solicitó a la Fiscalía investigar a líderes opositores por posibles delitos.