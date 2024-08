La Unión Europea no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que se publiquen las actas oficiales de las elecciones, según afirmó el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El jefe de la diplomacia europea exigió que el Consejo Nacional Electoral entregue las actas electorales para su revisión, después de que el Tribunal Supremo de Justicia convalidara el cuestionado triunfo de Maduro en los comicios del 28 de julio. Borrell señaló que la UE espera pruebas verificables del resultado electoral antes de reconocerlo, y mencionó que los países miembros intentan establecer una posición al respecto, con una decisión prevista para la próxima semana en el Consejo del Ministro de Exteriores. Pese a las acusaciones de fraude, el TSJ certificó la victoria de Maduro para un mandato hasta 2031, generando controversia tanto en el país como en el extranjero.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, señaló este viernes que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que se publiquen las actas oficiales de las elecciones.

Tal como detalla Agencia EFE, el jefe de la diplomacia europea exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue las actas electorales para que puedan ser revisadas.

Esto, luego que el jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidara el cuestionado triunfo de Maduro en los comicios llevados a cabo el pasado 28 de julio.

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”, indicó Borrell en conversación con los medios, remarcando que “todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección”.

En la instancia, el diplomático español enfatizó que esto “todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se produzca”.

A su vez, indicó que los 27 Estados miembros de la UE están intentando fijar una posición en torno a la ratificación del CNE sobre el supuesto triunfo de Maduro.

En ese sentido, añadió Borrell, si no se establece un acuerdo ahora, la postura será determinada la próxima semana, cuando se realice el Consejo del Ministro de Exteriores.

“Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y, de momento, no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales, que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”, advirtió.

Recordemos que la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, convalidó el triunfo del gobernante venezolano para un nuevo mandato que se extenderá hasta 2031.

La Sala Electoral del tribunal certificó “de forma inobjetable” el material del CNE y, por tanto, considera a Maduro como presidente electo de Venezuela.

Lo anterior, pese a las diversas acusaciones de fraude emanadas desde la oposición. Tanto desde el propio país como del extranjero se ha pedido que se divulguen las actas de los cuestionados comicios.