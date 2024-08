El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el miércoles que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro, a quien acusó de cometer un “baño de sangre” en las protestas tras su cuestionado triunfo en las elecciones.

“Es hora de la Justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión”, indicó Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizada en Washington.

El secretario general dijo que llegó “el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro”, considerando la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.

“Maduro anunció un baño de sangre y lo está cumpliendo”, sostuvo Almagro en la instancia. “Fue algo que impresionó cuando lo dijo, pero me impresiona mucho más cuando lo está haciendo”, puntualizó.

A la espera de lo que determine la CPI, bien vale preguntarse qué implicancias tendría una eventual orden de arresto en contra del mandatario venezolano.

Se trata de una orden que ya pesa sobre figuras como Vladimir Putin, a quien la CPI acusó como responsable de la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia, y Benjamin Netanyahu, sindicado por la corte por crímenes de guerra cometidos en la ofensiva militar israelí en Gaza. Hasta ahora, ninguno de los dos líderes ha ido a la cárcel pese a la orden dictada por la CPI.

¿Qué ocurriría si se emite una orden de detención en contra de Maduro? Tal como detalla France 24, en términos prácticos, no podría viajar a aquellos países signatarios de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, que hayan ratificado el Estatuto de Roma. Si llega a cruzar la frontera de estos territorios, podría ser arrestado.

De hecho, como consecuencia de su orden de captura internacional, Putin, por ejemplo, evita los actos públicos en el extranjero. En 2023, las visitas de Estado del jefe del Kremlin se limitaron a China, Kazajistán, Kirguistán y Bielorrusia, países que no forman parte de los 123 Estados contratantes de la CPI.

Pablo Lacoste, analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la USACH, indicó a BioBioChile que una orden de detención de la CPI es más bien un elemento simbólico.

“Son medidas de carácter simbólico y que muestran una posición ética, moral, de conciencia, del valor de las instituciones y la democracia. Pero eso no impide lo que está pasando”, dijo.

Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal… pic.twitter.com/lUrq3KWDE1 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 1, 2024

“Maduro ha formado una alianza política con las autocracias de Rusia, China, Irán y de Corea del Norte. Lo apoya sólo un país democrático que es Bolivia, por ahora. Entonces dentro de esos países Maduro se va a mover, son países que le están dando el apoyo político, le van a dar abastecimiento para que él trate de de mantenerse en el poder”, precisó.

“Yo entiendo que los organismos internacionales hagan declaraciones pero todo eso es tácito y lo que ocurre en la realidad es que esas declaraciones tienen poca incidencia”, mencionó.

A su vez, Lacoste mencionó que Maduro “está cerrando todo, está apagando las luces, quiere que no haya prensa ni veedores internacionales. No quiere a nadie del mundo democrático en Venezuela ni de la prensa libre para no mostrar la naturaleza de su régimen”.

“Lo más grave de todo, que todavía no sale en la prensa y los observadores no lo han señalado, es la gravísima complicidad de Bolivia, porque este país está en el corazón de Sudamérica. Y al mostrar su apoyo a Maduro, genera un corredor para la distribución de los inmigrantes que puede realmente causar una desestabilización gravísima en Chile”, puntualizó.

Por su parte, Edgar Fuentes, experto en Derecho Internacional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, remarcó que la CPI es un tribunal, de carácter internacional, “que juzga personas en particular, a diferencia de los otros tribunales internacionales que se encargan de juzgar los Estados, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Esto tiene mucha relevancia porque existen una serie de conductas que pueden ser considerados delitos que son investigados por la Fiscalía de la propia Corte y puede llevar a que se dicten cierto tipo de medidas, como órdenes de arresto, captura o medidas adicionales para evitar que esos delitos se sigan cometiendo”, explicó.

En ese sentido, Fuentes enfatizó que es “altamente posible” que la CPI llegue a emitir una orden de detención contra Maduro. La corte, menciona, revisa “si esas personas son responsables de posibles violaciones a los delitos internacionales que están muy vinculados con la lesa humanidad y también con las graves violaciones de derechos humanos”.

Así, dice el experto, los países que han firmado el estatuto tienen la obligación de cumplir esa orden internacional de captura. “Eso limitaría la movilidad también de estas personas”, cerró.