Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La resolución presentada en la OEA para exigir a Venezuela la publicación inmediata de las actas de las elecciones del domingo fracasó al no obtener los apoyos necesarios en el Consejo Permanente, con 17 votos a favor, 11 abstenciones y cinco ausencias. Países como Brasil, Colombia, y Bolivia se abstuvieron, y México no participó. El texto instaba al CNE venezolano a publicar los resultados de la votación y verificarlos con observadores independientes. Además, priorizaba la protección de los derechos humanos y la seguridad de instalaciones diplomáticas. La resolución, considerada crucial para garantizar transparencia y legitimidad en los comicios, fue rechazada al no alcanzar la mayoría requerida, provocando un desacuerdo por una frase no especificada durante más de cinco horas de reunión en Washington.