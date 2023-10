La expectativa es que vote del 74 a 76% de los electores durante esta primera vuelta, lo que aproximadamente equivale a más de 20 millones de personas en Argentina.

Myriam Bregman

La primera en votar fue la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman, quien pidió que la gente vote “sin miedo” en esta jornada, que se celebra 40 años después del regreso de Argentina a la democracia tras la dictadura militar (1976-1983).

“Las expectativas se verán. Lo más importante es que todos voten según sus convicciones, sin hacer caso a las campañas todo el tiempo ni votar con miedo. Hay que votar con los valores que uno tiene”, comentó la candidata izquierdista.

Juan Schiaretti

El representante de Hacemos Por Nuestro País (peronismo disidente), Juan Schiaretti, rompió este domingo la veda electoral que rige desde el viernes hablando de sus propuestas para el Gobierno y pidió “sensatez” a la ciudadanía y al resto de candidatos con vistas a este lunes.

El actual gobernador de la provincia de Córdoba compareció ante la prensa tras emitir su voto en la ciudad homónima pasadas las 11.15 horas (misma hora de Chile) y se saltó las normas que rigen desde el viernes a las 8.00 horas, que impiden hacer actos proselistas o emitir opiniones políticas.

Schiaretti pidió que “mañana tiene que haber sensatez porque bastante nafta (gasolina) echa al fuego (el ministro de Economía, Sergio) Massa con las medidas que toma” y agregó que hay que tener esa “sensatez para evitar que el país caiga en hiperinflación”.

El líder de la fuerza que pide en su lema trabajar por “un país normal” dijo que en esta jornada se verá si Argentina elige las fórmulas tradicionales representadas por el candidato oficialista y la aspirante de Juntos por el Cambio (centroderecha) o comienza “un viaje hacia lo desconocido”, en alusión al libertario Javier Milei.

“Nunca vi que lo que propone Milei vaya a ningún lado”, expresó Schiaretti, quien recordó que las medidas que su fuerza propone incluyen “acabar con el cepo cambiario” -las severas restricciones para que los ciudadanos accedan a dólares al tipo de cambio oficial en medio de una grave escasez de reservas- y “sacar el pie de encima al campo”.

Sergio Massa

El candidato de la coalición oficialista Unión por la Patria (peronismo), Sergio Massa, indicó este domingo, tras emitir su voto, que en los cuatro minutos que tarda el ciudadano en seleccionar una boleta este decide “el futuro de los próximos cuatro años”.

“Para los argentinos hay cuatro o cinco minutos que en la entrada del ‘cuarto oscuro’ representan la definición del futuro de los próximos cuatro años de la Argentina, y obviamente hoy es un día muy importante”, resaltó el actual ministro argentino de Economía en una rueda de prensa ofrecida tras votar en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, donde reside y de la que fue intendente (2007-2008 y 2009-2013).

El candidato oficialista aseveró que la ciudadanía debe votar “pensando en el futuro de la Argentina con esperanza” y que su responsabilidad este lunes es seguir trabajando para “cuidar a los argentinos su trabajo, su ahorro, todo lo demás”.

Javier Milei

El candidato de La Libertad Avanza a la Presidencia de Argentina, Javier Milei, afirmó este domingo que está “en condiciones de hacer el mejor Gobierno de la historia”, después de emitir su voto en Buenos Aires para las elecciones generales.

Consultado por la prensa sobre si le asustaba la gobernabilidad del país, a partir de los comicios que se celebran este domingo, el economista libertario dijo “para nada” y agregó: “Estamos en condiciones de hacer el mejor Gobierno de la historia”.

El político ultraliberal llegó al centro de votación en medio de una multitud de seguidores que se agolparon en torno al vehículo que le trasladó hasta la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde emitió su sufragio a las 13:02 horas, y a quien le cantaron el “cumpleaños feliz”, ya que hoy cumple 53 años.

Patricia Bullrich

“Nosotros traemos tranquilidad”, aseguró este domingo la candidata presidencial argentina de Juntos por el Cambio (JxC, centroderecha), Patricia Bullrich, tras emitir su voto en Buenos Aires.

La exministra de Seguridad fue consultada por los periodistas sobre las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hacia el Gobierno de Alberto Fernández, del que ella es número 2.

Lo que dijo “son excusas para no hacerse cargo de su Gobierno”, replicó la candidata conservadora en referencia a las palabras de la líder kirchnerista, quien aseguró, respecto a la forma en que se manejó el Gobierno en estos últimos cuatro años, que ella no había sido “escuchada”.

“Si siendo vicepresidenta no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el Gobierno”, espetó.

“Estoy contenta por lo que hemos hecho y hemos ofrecido al pueblo argentino”, señaló la aspirante presidencial centroderechista, quien agregó que “el objetivo de quien se presenta representando una fuerza tan importante es no solamente estar, sino ganar la elección”.

“Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre, siempre, siempre traemos tranquilidad”, manifestó la candidata de JxC, quien evitó pronunciarse con un mensaje partidista explícito.