Dos días después de que ambas partes firmaran, en Barbados, un acuerdo sobre garantías electorales de cara a las presidenciales de 2024, el jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, dijo hoy que una persona que esté inhabilitada políticamente “no puede” ser candidato para estos comicios, previstos para el segundo semestre de 2024.

Explicó que esto está establecido en el convenio suscrito, el cual, dijo, establece que se “promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistente con los procedimientos en la ley venezolana”.

“Dice, con mucha claridad, siempre que cumpla con la ley, siempre que cumpla con la Constitución”, subrayó.

El grupo negociador oficialista rechazó, de “manera categórica”, por “inaceptables, por falsas, por mentirosas”, las declaraciones de Estados Unidos sobre reconsiderar la decisión del levantamiento temporal de las sanciones si la antichavista María Corina Machado, favorita en las primarias opositoras del 22 de octubre, sigue inhabilitada.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Estados Unidos ha informado al Gobierno de Nicolás Maduro que quiere ver antes de que acabe noviembre pasos concretos para la rehabilitación de todos los candidatos inhabilitados, así como para la liberación de “todos los presos políticos” estadounidenses en la nación caribeña.

“Venezuela no acepta presiones ni chantajes ni sobornos ni injerencia de poder o de país alguno, (…) No aceptamos, no aceptaremos jamás ningún tipo de injerencia en los asuntos que solamente podemos resolver y resolveremos las venezolanas y los venezolanos”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Advirtió que, si persisten “la mentira”, las “observaciones y las opiniones alejadas de la realidad”, la delegación va a “revelar el tenor de las conversaciones que se han tenido”, ya que se está “intentando sembrar una matriz con el gran poder mediático y comunicacional que tiene” EE.UU. para “subvertir la verdad”.

La delegación opositora ha dicho que el documento suscrito constituye “una ruta” para que las formaciones políticas y los aspirantes inhabilitados “recuperen sus derechos con celeridad”, así como “garantías” para que la selección de candidatos se respete.