Un incontrolable siniestro consume a la Provincia de Córdoba, en Argentina, en el Valle de Punilla provocado por un incendio forestal, cuyos videos se han vuelto viral durante las últimas horas en Internet.

Desde el mediodía, la expansión del siniestro, afectó alrededor 400 Viviendas, ubicado entre Carlos Paz y San Antonio de Arredondo, detalla el medio Perfil.

Mientras, las áreas de La Argentina en San Carlos Minas y San Clemente mantienen sus perímetros inestables. Del mismo modo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, alertó que la población tomará precaución, ya que debe “respetar las indicaciones del personal de bomberos y autoridades que están trabajando en las zonas afectadas”.

“Lo más importante es salvar vidas, donde sea necesario evacuar se hará, y las pérdidas materiales serán cubiertas”, declaró la autoridad por redes sociales.

“Se dispuso el envío de camiones con agua potable, alimentos, frazadas y colchones, además de insumos en general para atender la contingencia”, detallaron autoridades de la provincia.

“Es el único foco que tenemos con mucha actividad. Estamos entre San Antonio y Carlos Paz. Si lo vemos desde Carlos Paz hacia donde están las ‘400 viviendas’, bien detrás de ‘400 viviendas’ hacia el norte está este foco activo con mucha intensidad”, explicó el secretario de Gestión de Riesgos, Claudio Vignetta.

“Estamos trabajando con cuatro medios aéreos, un helicóptero y tres aviones, dos terrestres y el hidrante. Tenemos más de 50 efectivos instalados en la línea. Es un incendio complicado, está en una quebrada, muchos lugares que no se pueden trabajar. Está quemando monte nativo, monte bajo”, agregó a Perfil.

“Ya el viento empieza a tener mayor intensidad del norte y eso dificulta la tarea de todos. Va a ser un día muy complicado. Tenemos mucha temperatura y mucho viento”, advirtió Vignetta.



“Hay que gente que se ha autoevacuado, hay otra gente que ha quedado, pero están a la espera de si damos la orden de evacuación inmediata. Por el momento ahí todavía estamos tranquilos. Hay que esperar cómo evoluciona esta cabeza de incendio que se va moviendo lentamente”, cerró.

Tras la propagación del incendio forestal que consume sectores cercanos a Córdoba, diferentes videos han proliferado en Internet, donde se muestra la destrucción y la superficie cubierta por las llamas. Tal como el publicado en X (ex Twitter) por Nahel Belgherze, especialista en fenómenos meteorológicos extremos.

Awful situation unfolding right now in Villa Carlos Paz, Argentina as a fast-moving wildfire is approaching the city. Multiple structures on fire. Urgent evacuations are underway. pic.twitter.com/6741nRG2ZV

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 10, 2023