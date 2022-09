La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) enviada para investigar la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por tropas rusas, ya está en esa instalación, informó la agencia nuclear ucraniana Energoatom.

Sin embargo, según Dmytro Orlov, antiguo alcalde de la ciudad antes de ser tomada por Moscú, “las fuerzas de ocupación rusas han estado disparando contra Enerhodar, la ciudad satélite de la central nuclear de Zaporiyia (ZNPP), desde las 05:00 hora local del 1 de septiembre”.

La central, la mayor de Europa y la tercera del mundo, está ocupada por tropas rusas desde el pasado 4 de marzo, aunque es operada actualmente por funcionarios ucranianos.

Las instalaciones han sufrido diversos ataques desde que se inició la invasión rusa en febrero, de los que se acusan mutuamente Moscú y Kiev y que han creado preocupación por el peligro de que ocasionen un accidente nuclear.

⚡ IAEA's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) led by Director General @RafaelMGrossi has just arrived at Zaporizhzhya Nuclear Power Plant to conduct indispensable nuclear safety and security and safeguards activities.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 1, 2022