Alrededor de 88.000 personas de Hong Kong se presentaron como candidatos para establecerse en Reino Unido, en el marco de un nuevo visado que abre la puerta a la ciudadanía.

Así lo anunció el Gobierno británico al publicar un informe condenando la represión de China hacia la disidencia en su antigua colonia.

En enero, Reino Unido abrió un nuevo proceso de visado para más de 5 millones de migrantes provenientes de Hong Kong.

Lo anterior, en respuesta a la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en junio de 2020, que sirvió para acallar la oposición en Hong Kong tras las protestas de 2019.

Londres considera esta ley como una violación de la promesa hecha por Pekín de mantener las libertades y la autonomía de Hong Kong tras su devolución a China en 1997.

“A finales de septiembre, 88.000 personas pidieron un visado en el marco de este programa”, dijo el martes la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss.

Unacceptable pressure by China against Lithuanian diplomats in Beijing.

🇬🇧 stands with 🇱🇹 and my friend foreign minister @glandsbergis against this coercion. https://t.co/fsnASj11Zs

— Liz Truss (@trussliz) December 15, 2021