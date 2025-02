La Corporación SIDA Chile respondió a los comentarios de Sergio Rojas sobre el VIH tras el diagnóstico revelado por Andrés Caniulef, destacando que una carga viral indetectable es igual a intransmisible y no representa riesgos de transmisión. Asimismo, hicieron un llamado a la desinformación y prejuicios asociados al VIH.

La Corporación SIDA Chile salió al paso por los recientes dichos de Sergio Rojas sobre el VIH, luego de que Andrés Caniulef revelara que fue diagnosticado hace 8 años, explicando que en su caso es indetectable e intransmisible.

Cabe recordar que, Rojas, quien fue excompañero de reality de Caniulef, se enteró durante el programa en vivo Qué te lo digo sobre el diagnóstico y reaccionó bastante molesto.

El periodista de farándula, que compartió de cerca con Caniulef e incluso rumores apuntaban a que fueron pareja, acusó que había cometido una “irresponsabilidad brutal”, al no informar antes a sus cercanos.

“Cuando uno tiene una amistad con una persona, cuando uno se besa, tiene sexo, se acuesta con una persona, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona ‘tengo VIH, soy indetectable””, manifestó.

Pese a que Caniulef dijo que era intransmisible, Rojas apuntó: “uno no puede, después 8 años, donde ha tenido varias parejas, decir ‘no poh compadre, es que no era necesario que te dijera porque yo no te voy a transmitir’. Déjame a mí esa posibilidad de decidir si quiero correr un riesgo, o si yo en mi mente creo que hay un riesgo“.

SIDA Chile responde a Sergio Rojas

Tras sus dichos, el Dr. Pablo Herrera Morgado, vicepresidente de SIDA Chile, emitió una declaración donde aclara que no existen “riesgos” por un diagnóstico como el de Caniulef y además pide no desinformar sobre el VIH.

“Si una persona viviendo con VIH está en tratamiento y mantiene una carga viral indetectable, es IMPOSIBLE que transmita el virus. La evidencia científica respalda que una carga viral indetectable es igual a intransmisible”, señala.

En consecuencia de los dichos de Rojas, también menciona que “el VIH no se transmite por caricias, besos, compartir sábanas o baños. Las únicas vías de transmisión son a través de relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de jeringas (ejemplo: drogadicción endovenosa) y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia”.

Sobre informar un diagnóstico intransmisible, explica que “la exigencia de esta divulgación suele estar basada en el desconocimiento y prejuicios sobre el VIH, más que en una necesidad real de prevención o protección”.

“La protección en las relaciones sexuales es una responsabilidad individual y no puede ser transferida o condicionada por el diagnóstico de otra persona“, agrega.

Por último, hace un llamado a la sociedad y a los medios para “abordar estos temas con responsabilidad, evitando reproducir discursos que perpetúan la discriminación y la desinformación sobre el VIH“.