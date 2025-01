Desde su integración al panel de “Sígueme” en TV+, los televidentes han podido atestiguar los constantes roces entre la recién integrada panelista, María Paz Arancibia, y su colega, Daniela Aránguiz.

Todo esto comenzó en el primer programa, cuando la exesposa de Jorge Valdivia se enfrentaba a las preguntas de sus compañeros de programa tras su visita en la cárcel a su exmarido, quien estaba recluido tras ser denunciado por presunta violación.

En ese entonces fue evidente el enojo de Aránguiz ante la consulta de Arancibia, reacción que la experiodista de CHV abordó en el podcast “Nada que perder“.

“Los primeros días lo vinculé al show televisivo”, admitió la periodista. Sin embargo, el conflicto entre ambas escaló e incluso tuvieron que parar la grabación de un programa debido a las “pesadeces”, a juicio de Arancibia, de parte de Aránguiz.

“Este tipo de situaciones no me parecen porque creo que no están bien en ningún ambiente laboral. Me sentí mal y lo hice saber“, relató, para luego explicar que todo se debió a la molestia de la exesposa del “Mago” por una pregunta referente al juicio que enfrenta el exfutbolista.

“Eso no le gustó a la Daniela y tuvo una reacción que a mí me pareció desmedida y se lo dije a ella“, aseguró la experiodista de CHV.

Sobre este tema hablaron ambas involucradas en el panel de “Sígueme“, donde Daniela Aránguiz incluso admitió que pidió borrar de la grabación la pregunta de su compañera.

“Me sentí dolida porque faltaste mucho a la verdad”, le acusó la exesposa de Valdivia, poco después de asegurarle que había roto un código al no resolver el tema con ella en privado. “Corto todo lazo contigo, se acabaron hasta los saludos”, le dijo amenazadoramente a su compañera.

“Efectivamente, fue verdad que yo mandé a cortar el programa, que no lo debería haber hecho, porque fue una pregunta que envolvía a mis hijos”, argumentó Aránguiz.

La panelista de “Sígueme” también señaló que le hubiese gustado que se le preguntara sobre la situación “con cariño”, pues no se trataba de una entrevista.

Tras insistirle en que su descontento se debía al trato que recibió de parte de Aránguiz, esta última le argumentó que había pedido en la reunión de pauta anterior al programa que no se tocara el tema relacionado con sus hijos y que Arancibia había transgredido aquella solicitud, y que a ello se debía su reacción.

Sobre lo mismo, justificó: “Más feo sería contestarte de una manera fea en pantalla a mandar a cortar un programa para no hacerte sentir mal”, le dijo la también panelista de Only Fama.

Finalmente, Daniela Aránguiz le aseguró que rompía con María Paz Arancibia, todo lazo, incluidos los profesionales.