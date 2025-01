Pancho Saavedra descarta participar de la Gala de Viña y la "Gala del Pueblo": explicó sus razones

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex animador del Festival de Viña 2024, Francisco "Pancho" Saavedra, confirmó durante los premios Copihue de Oro que no participará en la Gala del Festival de Viña 2025 ni de la denominada "Gala del Pueblo", a pesar de haber sido invitado. Saavedra expresó que, aunque le habría encantado asistir, tiene compromisos laborales que se lo impiden. El periodista, conocido por programas como "Lugares que Hablan", reveló que su decisión de no regresar como animador al certamen se debe a que no fue una experiencia de su agrado. Además, se anunció su participación en un nuevo programa llamado "Socios por Chile".