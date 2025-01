El periodista Fernando Solabarrieta reveló en el programa "Primer Plano" la ruptura de su amistad con Luis Jara, motivada por una entrevista que este último realizó a su expareja, Ivette Vergara, en "Al piano con Lucho". Solabarrieta expresó su molestia por considerar que se lucró con el dolor de la separación y que no se avisó previamente a él sobre la entrevista, incluso siendo contactado para responder a su exmujer tras la publicación. Esta situación ha marcado un distanciamiento definitivo en la amistad entre ambos.

Pese a que Luis Jara fue el encargado de entonar el “Ave María” en su matrimonio con Ivette Vergara en 2001, hoy Fernando Solabarrieta reveló que su amistad con el cantante está completamente rota.

El periodista deportivo participó en el capítulo de este domingo de Primer Plano, donde abordó su adicción al alcohol y que había retornado a su hogar con la experiodista de TVN, pese a su separación.

Fue en el mismo programa donde se refirió a los motivos del quiebre en su amistad, el que se debería a una entrevista que realizó Luis Jara a Vergara.

A mediados del año pasado, el cantante invitó a la periodista a su programa de TV+, “Al piano con Lucho”, donde hablaron en extendido de su carrera y su reciente separación, fue precisamente esto último lo que molestó a Solabarrieta.

Luego de ser consultado sobre si habían conversado recientemente, respecto a lo que contestó: “No me interesa (hablarle)”, el periodista deportivo se explicó.

“Yo, si un amigo, estuviera viviendo el dolor de una separación, ni siquiera se me ocurriría invitarlo a un programa de televisión para lucrar con su dolor, tampoco a la señora de ese amigo”, aseguró categórico.

A lo que agregó: “Y si lo hiciera, que estaría horroroso bajo mi forma de pensar, al menos tendría la gentileza de avisarle a mi amigo qué es lo que voy a hacer“.

Pero lo que más molestó a Fernando Solabarrieta fue que tras la entrevista a Ivette, fue contactado por el programa.

“Lo que a mí más me enojo es que al día siguiente me llamaron para que yo le vaya a contestar a mi mujer. Eso no se hace“, dijo a modo de cierre, negándose a seguir hablando de Luis Jara.