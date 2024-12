Durante el último episodio del reality de Canal 13, Palabra de Honor, un duro cruce se vivió entre las participantes Faloon Larraguibel y Gala Caldirola.

Todo se dio en una actividad dirigida por Sergio Lagos, donde los jugadores debían enfrentarse a sus “archirrival” dentro del encierro.

Así, el compañero de la ex Sabores, Josué, terminó eligiendo a Gala, quien se acercó al frente para hablar de sus diferencias.

“No me gusta que me saquen cosas de afuera, que tienen que ver con mi familia o a lo que yo me estoy dedicando afuera“, comenzó diciendo Larraguibel, a lo que agregó: “No llegamos a un punto de acuerdo, yo no tengo por qué reconocer absolutamente nada, entonces no me tengo por qué disculpar”.

Tras ello, la exanimadora de televisión aseguró que a la española le molestaba que fuera directa al expresarle sus opiniones, lo cual Caldirola contrarió afirmando que en el reality anterior (Ganar o servir), Faloon habría hablado a sus espaldas, cuando eran amigas.

“Yo pensaba que había una amistad, fue un error mío, yo confundí los tres meses de convivencia, fue un error”, dijo a modo de burla Caldirola.

Pero la discusión se elevó: “No quiero tener un mal rollo y quiero que dejes de decir cosas de afuera o de mi familia…”, alcanzó a decir Larraguibel, antes de ser interrumpida por Gala: “¿En la misma forma que tú dices que a mí todo el mundo me utiliza?”, le lanzó.

“¿Por qué un hombre fue infiel y te trató mal y tú me tratas a mí de que a mí me utilizan? Una mujer que ha pasado por ese tipo de situaciones no debería reírse de que a otra mujer la traten mal, piensa antes de hablar porque a mí también me han hecho daño y jamás me reiría de ti”, arremetió Gala Caldirola, en medio del aplauso de sus amigos, sin embargo, sus demás compañeros no pudieron esconder su incomodidad.

A ello, Faloon le insistió: “Es un recurso básico, que siempre saca, pero meterse en la vida de uno, en episodios difíciles que uno ha tenido que pasar, eso es un recurso básico (…) lo único que te estoy pidiendo a ti y que es la cuarta vez que te lo pido, cuarta vez que te lo pido y a todos que no vuelvan a sacar mi vida familiar porque ha sido doloroso y me lo refriegas y me lo refriegas“, le dijo evidentemente emocionada.

Cuando la chilena no pudo contener las lágrimas, terminó dejando la actividad y luego fue captada por las cámaras llorando en el baño.

Por si fuera poco, tras el conflicto, Gala Caldirola volvió arremeter contra Faloon Larraguibel en una conversación con Oriana: “Se pone a llorar y da vuelta el discurso como si yo le hubiera dicho algo malo y yo no dije nada malo”, aseguró.

La reacción de la española le terminó pasando la cuenta y fue duramente criticada en redes sociales, donde le reprocharon hablar de la denuncia por Violencia Intrafamiliar entre Jean Paul Pineda y la chilena.

Faloon no me cae bien, pero creo que si quieres enfrentarla en un reality, tienes 1.200 argumentos más que el de sacar lo de la VIF (que dicho sea de paso, bien wna Gala, como si la VIF fuera culpa de la víctima)

#PalabradeHonor — Tuco Salamanca (@Condesa_del_Ron) December 27, 2024

Gala No le dieron los huevos en todos estos años para si quiera enfrentar a la Oriana, pero si fuiste capaz de hasta sacarle en cara a otra mujer su pasado abusivo con su ex marido. Solo sabías que con la oreo no podías. #secayeronlascaretas #palabradehonor — Yulighilo (@yulighilo761111) December 27, 2024

Gala, eso se llama revictimización y es otra forma de violencia, no comparemos el que un hombre no te escoja con el maltrato físico y mental. #PalabraDeHonor — Victoria Mora (@victoriaMR1410) December 27, 2024

Lo que dice Faloon es verdad, la Gala y otros más, siempre le sacan en cara que ella debe entender por lo que le pasó o cosas así, obviamente le digan algo con ese tema le va a doler, que ridicula Gala haciéndose la más santa. #PalabraDeHonor13 #PalabraDeHonor — Doki Xd (@XdDoki40610) December 27, 2024

La gala no sé si es tonta o qué no se si sabe lo que faloon vivió de vif como para sacarle lo de la infidelidad quizás piensa que eso es lo único que vivió no sé #PalabraDeHonor — magda (@harrista77) December 27, 2024

Gala, a Faloon no la trató mal un hombre, le sacó la cresta el padre de sus 3 hijos y el menor de ellos tuvo q ir a pedirle ayuda el conserje del edificio para salvarla#PalabraDeHonor13#PalabraDeHonor — Franka ka ka (@frankamiente) December 27, 2024

Eres una asquerosa Gala, lo siento no puedo soportar más este capítulo. La escena de Faloon llorando en el baño, volvieron a sacar el tema de su agresión me superan. Recuerden chicas, NO son culpables de una agresion de un hombre y siempre pueden pedir ayuda #PalabraDeHonor pic.twitter.com/m7LOVFMD7y — 𝑪𝒂𝒓𝒐 (@Carito0o0o0o) December 27, 2024

Que terrible la Gala, sacando cosas del afuera y diciéndolo como si no le importara nada, humillando y denigrando a las mujeres de esa manera tomando hechos y vivencias de violencia e infidelidad para atacar.. el real dime con quién andas… 🤢🤢 #PalabraDeHonor pic.twitter.com/65XbyACUl6 — Asuna, 🫰🏻❣️ (@OveejaNegraa) December 27, 2024

Al final esta tipeja Gala, tantos años soportando las ofensas e insultos de la bully Oriana, terminó siendo igual de bully.

Nos engañó a muchos haciéndose pasar por víctima, mojigata.

ME DAS ASCO NEFASTA DE MIERDA.#PalabraDeHonor #PalabraDeHonor13 pic.twitter.com/LNiY1NQqBt — Silent Hill (@reallymaaaan) December 27, 2024