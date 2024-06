En el último episodio de ¿Ganar o servir? la exanimadora de Sabores, Faloon Larraguibel, se sinceró en una conversación con Daniela Collet, donde sacó a colación la denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF) que tiene con su exmarido, el futbolista Jean Paul Pineda.

En el diálogo las concursantes develaron diversos momentos vividos con sus exesposos, ambos deportistas, en los que tuvieron altercados por celos.

Fue en este contexto, que la comunicadora dijo: “¿Qué mierda es lo que buscan estos hombres, teniendo mujeres guapas, trabajadoras, buenas mamás, dedicadas a sus familias, a sus hijos y andan buscando para allá y para acá”, se desahogó.

Luego de que su compañera de encierro le contara de sus propias experiencias vividas con Eduardo Vargas, Faloon se sinceró: “Yo aguanté mucho también, aguanté tanto que llegó el momento en que me sacara la cresta, en que me golpeara”.

“Yo me separé de él y no quiere absolutamente nada, o sea, me está haciendo la vida imposible”, relató.

Fue en marzo pasado que uno de los hijos del matrimonio alertó al conserje de su edificio luego de que presenciara como su padre golpeaba a su madre. Tras ello, arribó al lugar personal de Carabineros, quienes procedieron a detener al futbolista por el delito de agresión.

El actual jugador del equipo Santiago City, de tercera división, habría golpeado a la exmodelo en la cabeza y el tórax, generándole lesiones leves.