La “Dama de Hierro”, Francisca García Huidobro, se sinceró en el podcast, “Di la verdad Rosa”, sobre el episodio de su vida, que calificó como el que más miedo le ha generado.

En el programa que conduce con la actriz Ingrid Cruz, ambas comentaban sobre las “funas”, momento en que esta le consultó si alguna vez la habían “funado”, a lo que la comunicadora recordó el episodio vivido en 2020, durante el Festival de Viña.

“Una funa heavy fue cuando yo estaba haciendo el (programa) satélite de (el Festival de) Viña y estaba Pancho Saavedra invitado”, comenzó contando.

“Y no sé por qué salió el tema de las orientaciones sexuales, y yo quise especificar que ser transexual, no es lo mismo que ser transgénero, ni travesti, ni homosexual, que había que separar porque la gente andaba muy ‘delicada de cutis’“, agregó.

Sin embargo, pese a su aclaración, Francisca García Huidobro afirmó que los televidentes solo se quedaron con su última frase, lo que dio paso a ataques masivos en su contra.

“Me empezaron a llegar amenazas de la comunidad gay. Es la única vez que me ha dado miedo, porque pusieron mi dirección, sabían en qué colegio estaba mi hijo“, reveló, lo que sorprendió a Ingrid Cruz.

La animadora aseguró que los ataques luego le provocaron tristeza, debido a su propio trabajo con la comunidad: “Yo decía ‘pero mira la pelotuda, llevo 30 años marchando por algo que no me compete en lo personal’, pero yo traje la campaña a Chile de yo no me caso hasta que todos puedan”.

“Yo quería darle dignidad a cada uno de ellos y me encuentro con esto de vuelta”, reflexionó.

Fue tal el nivel de ataques que recibió, de acuerdo a sus palabras, que al día siguiente pidió al canal dedicar unos minutos del programa para responder. “Y nunca más fui a una marcha porque yo no me merecía lo que hicieron ellos”, admitió.

Pero sus dichos no terminaron ahí: “Yo defiendo la causa, la voy a defender siempre, pero no me expongo nunca más a que me amenacen con ir a sacarme la cresta, con ir al colegio de mi hijo, no nunca más”, concluyó.