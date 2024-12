Durante la jornada del miércoles se vivió un nuevo capítulo de “Mi nombre es”, donde la eliminada fue la imitadora de Rosalía, quien, emocionada, reveló que era autista y entregó un valioso mensaje de inclusión antes de abandonar el programa.

Antonella no pudo contener las lágrimas luego de escuchar a Luis Jara anunciar que se transformó en la nueva eliminada del programa de talentos de TVN.

Recordemos que “Mi nombre es”, inició un nuevo proceso de competencia en vivo y en directo, donde 30 participantes seleccionados comenzaron a competir en cada capítulo para poder convertirse finalmente en el flamante ganador o ganadora.

Participante revela que es autista y entrega mensaje de inclusión en “Mi nombre es”

En ese sentido, antes de abandonar el programa, ‘Rosalía’ fue abordada por Jean Philippe Cretton, quien ante todo la felicitó por su trabajo en el espacio de talentos y le dio un momento para hacer algún comentario.

Fue en ese instante que la artista no logró contener sus lágrimas, siendo ovacionada por el público presente.

“Fue genial, yo la verdad había intentado en otras oportunidades y es la primera vez que avanzo tanto”, dijo Antonella.

Luego de ello, agradeció a su familia y cercanos por el apoyo recibido durante todo el tiempo de competencia y aprovechó el momento para enviar un valioso mensaje de inclusión.

“Soy autista y no quería comentarlo para que no me miraran diferente… no todas las personas se ven como uno espera, en general hay mucho sesgo respecto al tema de la neurodivergencia y quería mencionar eso, que nadie se lo imaginaba, probablemente”, mencionó la cantante.

“Quería hacer un llamado a la gente a ser más empático, a tener en cuenta que esto que, muchas personas sufren condiciones o diferentes trastornos mentales, incluso, y que no siempre son visibles y aquí encontré un apoyo supergeneral entre mis compañeros”, dijo Antonella emocionada.

Tras sus palabras, abandonó el escenario y nuevamente se refirió a su eliminación, donde agradeciendo la oportunidad de ser uno de los 30 seleccionados y formar parte de la experiencia de “Mi nombre es”.