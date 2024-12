La chef, Fernanda Fuentes, realizó un desagradable comentario a dos participantes de Top Chef Vip tras comparar el plato de las actrices, con la preparación de otras dos compañeras del programa culinario.

En un nuevo episodio del espacio de cocina, la primera preparación consistió en elaborar un plato donde el queso fuera el protagonista, específicamente en un fondue.

Para ello se formaron duplas al azar, donde dos de las parejas era María José “Pepa” Bello con Javiera Acevedo y Scarlette Gálvez con Rayén Araya.

Desagradable comentario de chef Fernanda a dos participantes de Top Chef Vip

Luego de ello y tras finalizar los minutos entregados para hacer la preparación, las duplas debían llevar su plato hasta los chefs para su degustación.

Llegado el turno de “Pepa” y Javiera, los comentarios fueron más bien negativos que positivos por parte de los expertos, pues destacaron su plato como “pobre”, “no podía ser que lo arruinaran” y “esperaba más de ustedes”.

Al momento de Scarlette y Rayén, ambas obtuvieron excelentes comentarios por la buena realización de su foundue, lo cual motivó a la chef Fernanda a hacer comparaciones entre ambas preparaciones.

Comentarios de chef Fernanda

La experta no quedó contenta con el plato de Javiera y María José, apuntando a su falta de compromiso y ambición en Top Chef VIP.

“No me gusta comparar a mis hijos, pero como te explico, mira disculpa, “Pepa”, Javi, esto es trabajar”, comenzó diciendo la chef.

“Esto es no perder el tiempo, esto es tener ganas de salvarse, no de ser confiadas, no de ser sobradas”, complementó.

Aquella última calificación provocó reacción en ambas participantes (María José y Javiera), quienes rápidamente, visiblemente molestas, negaron ser “sobradas”.

“Empezaron a comparar las guarniciones, cosa que tampoco como que me gustó tanto porque ellas igual son secas en lo que hacen”, dijo Scarlette.

“Innecesario”, afirmó Rayén… “Estuvo de más, totalmente”, complemento la exintegrante de Gran Hermano.