Hace algunos días la personalidad de internet Nayadeth Neculhueque, más conocido en el mundo de la internet como ‘Naya Fácil’ celebró su cumpleaños 27 en una parcela con una fiesta por todo lo alto.

Sin embargo, la celebración, que incluyó el uso de fuegos artificiales y la llegada de la creadora de contenido en helicóptero, terminó por incomodar a los vecinos del sector.

Así, el matinal de TVN, Buenos días a todos, presentó una nota donde además de los reclamos y registros de los vecinos, se mostraron imágenes compartidas por Neculhueque en sus redes sociales.

Pero lo que causó un reclamo de los seguidores de la creadora de contenido fue la introducción que hizo la animadora del matinal, María Luisa Godoy: “Los vecinos están cansados y no porque no les guste que haya fiestas, sino que por la cantidad de ruidos molestos, la delincuencia en torno a esto. Delincuentes, entiendo, que llegan hasta en helicóptero“.

A raíz de ello, la personalidad de internet compartió una serie de mensajes dirigidos a la periodista en sus redes, donde negó ser una delincuente, como había dado a entender Godoy.

“No me traten de delincuente po’, nada que ver, y yo le tenía pura buena. Pero feas palabras hacia mí”, escribió junto a una captura de un mensaje que le envió la animadora de TVN.

Pero no fue el único: “Broma, y yo que le tenía buena. No soy delincuente, solo me cumplí un sueño de niña, fome que hablen así de mí“, dijo en otra publicación.

Tras el revuelo que causaron sus palabras, la conductora del Buenos días a todos se tomó un momento al inicio del matinal este miércoles para pedirle disculpas públicas a la creadora de contenido.

“Ayer llamé a Naya Fácil, (le pedí) las disculpas correspondientes, si es que se sintieron ofendidos y creyeron que en algún minuto estábamos dejándolos como delincuentes, no fue nuestra intención en ningún caso, ojalá no se siga confundiendo el tema porque de verdad que no y yo le dije, nunca fue nuestra intención ni nada”, concluyó.

Por su parte, Nayadeth agradeció la acción de María Luisa Godoy en sus redes sociales: “Fue todo un malentendido y agradezco que me haya llamado”.