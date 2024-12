Joche Bibbó debió dejar el programa culinario por segunda vez, tras no convencer a los chefs de Top Chef Vip con su preparación en wok.

Hace algunas semanas, Top Chef Vip tuvo su primer proceso de repechaje, donde ingresaron dos participantes eliminados en los primeros capítulos: José Luis Bibbó y Scarlette Gálvez, y dos nuevos rostros: Rayén Araya y Jordi Castell.

En ese sentido, los nuevos integrantes lograron ir avanzando en las competencias, todo hasta la noche del pasado martes.

Primera prueba: mala suerte de Joche Bibbó

La primera prueba del programa consistió en que los participantes debieron someterse a una competencia en duplas elegidas al azar, sacando diversos cuchillos que detallaban el color de la pareja.

En aquella competencia, Joche Bibbó pasó directamente a la prueba de eliminación, debido a su mala suerte en el azar, tras seleccionar el cuchillo con una calavera.

Tras esto, las duplas debieron jugar a la yenga, para saber con cuáles ingredientes tenían que cocinar.

Tras el desarrollo de la prueba, Nicolás Brown y Rayén Araya obtuvieron la victoria y se salvaron del proceso de eliminación.

Segunda competencia y nuevo eliminado de Top Chef Vip

La segunda preparación consistió en cocinar en el wok (artículo de cocina). Con aquel utensilio, los menos hábiles fueron Joche Bibbó y Javiera Acevedo.

La actriz tuvo problemas para realizar su omelette, lo cual sorprendió a lo jueces tras ser una de las participantes que se caracteriza por preparar buenos platos durante los capítulos del programa.

Por su parte, Bibbó tuvo dificultades con la cantidad sal en la carne y con el sabor de las verduras, lo que llevó a los chefs a elegirlo como el nuevo eliminado.

“Fue justo lo que pasó y me voy bien… Cumplí con todo… y me quedó más seco, pero mi plato era el menos mejor de todos”, dijo el exchico reality.

“Tendría dos opciones: irme triste, enojado o frustrado, como me fui la primera vez, o irme feliz y contento. Y creo que me voy con esa, me encantó volver y aprender… Me voy bien, me podría ir haciendo berrinche, pero no”, añadió.

De esta manera, Joche se suma a Antonella Ríos, Héctor Morales, Horacio de la Peña, Teresita Reyes, Luis Gnecco y Tomás González, y Magdalena Montes como los eliminados del programa.