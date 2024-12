La actriz y panelista Antonella Ríos, tras sufrir una encerrona junto a Marcelo Barticiotto, se quebró en el programa "Que te lo digo" al recibir duros comentarios en redes sociales cuestionando su trabajo y personalidad. Tras el violento robo de su auto, algunos se centraron en su supuesta relación con el ex DT, criticándola por ser "tibia" y no opinar con firmeza en temas de farándula. Visiblemente afectada, Antonella expresó su molestia en el programa, revelando que había estado conteniendo la pena por el suceso traumático y la presión mediática, negándose a cambiar su forma de ser y a ceder a los ataques.

A días de haber sufrido una encerrona, la actriz y panelista de Que te lo digo, Antonella Ríos, terminó llorando en el programa, luego de recibir fuertes comentarios en redes sociales donde cuestionaban su trabajo.

Todo se remonta al pasado viernes 29, cuando la artista y Marcelo Barticiotto fueron abordados durante la madrugada por un grupo de delincuentes, quienes les robaron su automóvil con bastante violencia.

Pese a la índole del delito, varios se enfocaron en la posible relación amorosa entre el ex DT y la actriz, misma razón por la que habría recibido mensajes donde la cuestionaban por ser “tibia” y “no mojarse el potito” a la hora de opinar sobre temas de farándula.

Sobre esto habló la panelista con sus compañeros del programa, Sergio Rojas y Luis Sandoval, cuando no pudo contener más las lágrimas.

“Hay unos que andan súper heavy, me están tirando mierda, lo que pasa es que dicen que soy tibia y no me ‘mojo el potito’, y yo soy así, entonces qué hacemos, ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Me mato y vuelvo a resucitar?” (sic), dijo en el espacio de televisión con evidente molestia.

Sobre lo mismo agregó: “Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hueás y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargarme… ¡Hueón, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto!” (sic), lanzó Antonella Ríos.

“Yo soy así, no voy a cambiar (…) lo que me pasó, me asustó y vine a trabajar igual y hago las cosas que puedo“, aseguró entre garabatos.