El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse el fallecimiento de José de la Torre, actor reconocido por sus papeles en series como Vis a vis y Toy Boy.

El intérprete murió este viernes a los 37 años, tras luchar en privado contra una enfermedad grave, según informaron diversos medios europeos.

La noticia de su muerte impactó profundamente a sus colegas y seguidores. La actriz Luisa Martín, quien compartió pantalla con él en Servir y proteger, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“No pienso hablar de ti en pasado porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio. Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote”, escribió.

Por su parte, fanáticos del actor también expresaron su dolor y sorpresa en redes sociales, destacando su talento y carisma.

José de la Torre será despedido en una ceremonia privada este viernes 6 de diciembre en Montilla, Córdoba, su ciudad natal, donde familiares y amigos cercanos se reunirán para rendirle homenaje en un ambiente íntimo, respetando el deseo de privacidad de sus seres queridos.

¿Quién fue José de la Torre?

José de la Torre nació en 1987 en Montilla, Córdoba, y estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga. Su primer papel destacado llegó en 2017 como Goyo en Servir y proteger.

Posteriormente, consolidó su carrera con interpretaciones memorables en Amar es para siempre, donde dio vida a Roque, y en Vis a vis: El Oasis.

También fue parte del elenco de Toy Boy, donde encarnó a Iván, compartiendo pantalla con figuras como Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza.

Además de su carrera como actor, de la Torre trabajó como modelo para reconocidas marcas de joyería y moda.

Sin embargo, siempre destacó su pasión por la actuación: “Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. No paraba de ver películas, simplemente para entretenerme, y eso me atrapó“, señaló en una entrevista con un medio español.