Celebridades como Lindsay Lohan y Christina Aguilera, sorprendieron al mundo tras renovar sus apariencias, pero no se trata solo de procedimientos estéticos invasivos, sino que existe todo un trabajo integral y multidisciplinario detrás. En BiobioChile hablamos con expertos para saber cómo lo están haciendo.

Ya son varias las celebridades que han renovado su imagen y sorprendido al mundo con sus drásticos cambios, especialmente en el rostro, pero algunas de ellas no necesariamente están recurriendo únicamente a procedimientos estéticos invasivos. De hecho, hay todo un trabajo multidisciplinario detrás.

Uno de los cambios más controversiales ha sido el de la recordada actriz de Disney, Lindsay Lohan, que reapareció hace un par de años en el ojo público después de haberse visto involucrada en polémicas relacionadas a los excesos.

Lohan tuvo un cambio gradual y, además de estilizar su rostro, se ve incluso más joven que hace unos 10 años.

Otro rostro que captó la atención recientemente fue el de Christina Aguilera, que a simple vista pareciera que regresó a inicios de los 2000’s, cuando estaba lanzando sus primeros singles.

BiobioChile consultó a expertos para tener una idea sobre qué es lo que les está permitiendo a las celebridades “recuperar” sus rostros jóvenes. La mayoría coinciden en que se trata de un trabajo integral y multidisciplinario.

El antes y después de Lindsay Lohan

Recordemos que, por allá en 2007, a sus 21 años, Lindsay Lohan fue detenida en dos ocasiones por conducir en estado de ebriedad y una por consumo de cocaína. Después de eso estuvo varias veces en rehabilitación, tomó distancia de Hollywood y finalmente reapareció más recuperada en 2022, tras firmar un acuerdo con Netflix para dos películas.

Hoy luce como nueva. “Mejorar la hidratación, la nutrición, reducir el uso de inyectables y evitar el consumo de sustancias, contribuye significativamente a un mejor aspecto“, explica Pablo Castillo, cirujano plástico y jefe de cirugía plástica de Clínica Bupa Santiago.

Si bien, Lohan no ha hablado de sus procedimientos estéticos, Castillo teoriza que en su rostro, “los procedimientos específicos que podría haberse aplicado son de carácter quirúrgico, ya que se observan cambios significativos tanto en volumen como en disminución”.

“Los cambios que presenta la paciente indican una reducción, especialmente en la zona de los párpados, lo que sugiere la posibilidad de un lifting facial y de cejas, así como blefaroplastia, intervención que se lleva a cabo para reparar los párpados superiores hundidos o caídos, y rinoplastia“, propone.

Sin embargo, su rehabilitación también fue clave. “Durante la rehabilitación intervienen varios factores, como el cambio en el estilo de vida y la mejora en la alimentación, lo que se refleja directamente en la piel. Esta se vuelve más radiante y se reactiva la producción de colágeno, lo que mejora la expresión facial”, señala el experto.

Asimismo, esto mejoró su salud y en consecuencia “el grosor de la hipodermis o tejido subcutáneo aumenta y las fibras de colágeno se alinean correctamente, lo que mejora la calidad de la piel”.

Castillo apunta a que la suma de factores como adecuada hidratación, nutrición, reducir el uso de inyectables y evitar el consumo de sustancias, contribuye significativamente a un mejor aspecto.

“La combinación de salud, estilo de vida y estética ofrece numerosos beneficios; y no solo en procedimientos quirúrgicos, sino también en tratamientos más pequeños, como la dermoabrasión (eliminación de la capa superficial de células muertas), o la aplicación de células madre extraídas de la grasa, que estimula la generación de nuevas fibras de colágeno y organiza las existentes, mejorando así la calidad de la piel”, concluye.

El ‘viaje en el tiempo’ de Christina Aguilera

Otra que parece haber viajado en el tiempo es Christina Aguilera. La artista de 43 años, que tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña el 2023, reveló hace algunas semanas un impactante cambio no solo en su rostro, sino que también en su físico.

La cantante fue vista a fines de septiembre en un gimnasio, donde fue abordada por sus fanáticos, quienes no dudaron en grabar videos de ella, donde muchos se detuvieron en su drástica baja de peso (más de 20 kilos) y en su rostro, pues no distaba mucho de la Christina de ‘Genie in a bottle’ cuando tenía apenas 19 años.

Respecto a su cambio, el cirujano plástico de Clínica Santa María y miembro titular de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Ricardo Yañez, aseguró que el mayor cambio facial de la cantante se debería al retiro de rellenos y uso de botox.

“Tiene que ver con mejor definición de sus rasgos faciales, y también puede estar una baja de peso de por medio y/o retiro de materiales de relleno que pudiese tener previamente en región de pómulos y labios. Además, mejoró la tensión de su piel, así como la definición de su reborde mandibular”, identificó el profesional.

Por su parte, la dermatóloga de Clínica Dávila, Daniela Saavedra, detalló que tanto Christina como Lindsay Lohan tienen en común el uso de bioestimuladores. “Estimulan la producción de colágeno, pero eso es en el largo plazo, el efecto no es inmediato (…) Obviamente que todas tienen toxina botulínica (botox), que hace que las arrugas de la frente, del entrecejo, y las “patas de gallo” se vean mucho más tenues o naturales”, detalló.

No obstante, afirmó: “Hay algo más que bioestimuladores, Botox y rellenos. Quizás sí hay un poquito de cirugía, porque la verdad es que el cambio es muy notorio”. Sumado a ello, la voz detrás de “Dirty” se habría realizado un lifting facial, además del uso de terapias con láser.

No obstante, en el caso de las dos estrellas de los 2000’s, los expertos señalan que todos estos procedimientos estéticos estuvieron asociados a cambios integrales, es decir, mejoraron su alimentación, adoptaron rutinas de ejercicio, se protegieron más de la radiación del sol con protector solar, además de tener una buena higiene del sueño.

Los precedimientos de Donatella

En cuanto a la diseñadora de moda, Donatella Versace, quien reapareció hace algunos días con un visible cambio en su rostro, el que habría ocurrido en solo semanas, sobre ello, Yañez detalló que se pudo haber realizado una serie de tratamientos estéticos, empezando por la corrección de procedimientos previos.

“Como retiro de rellenos (que antiguamente eran bastante distintos a los actuales) y pudiese haber realizado un lifting facial reestructurando su cara. Por otra parte, tratamientos no invasivos como radiofrecuencia o ultrasonido y bioestimuladores, pudieron haber mejorado la textura y firmeza de su piel”, apuntó el cirujano plástico.

Sumado a ello, de acuerdo a Saavedra, podría haber realizado “algún tipo de cirugía estética, pero el cambio es muy rápido, lo más probable es que solamente lo hizo con rellenos faciales”, concluyó.