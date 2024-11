Miguel Piñera reveló cuánto tiempo alcanzó a estar en Palabra de Honor, programa que debió que abandonar tras sufrir una caída en moto.

En el react del reality, el conocido músico contó detalles de su breve y accidentado paso por el espacio que se graba en Perú.

“Estuve en un hotel muy bueno, me atendió muy bien el equipo de producción de Canal 13”, comenzó señalando el “Negro”.

“Llego al reality que está como a media hora de Lima. Me dicen ‘Negro, vas a entrar en una Harley Davidson’. (…) Me hice el que me las sabía todas pero no me había dado cuenta que el tiempo pasa”, agregó entre risas.

“Cinco minutos antes de entrar al Palabra de Honor… el pasto estaba mojado, frené, iba despacito pero la moto me cayó encima… 400 kg”, recordó.

Y aunque intentó mantenerse en el reality, lo cierto es que la caída lo obligó a abandonar la competencia. Eso sí, lo llamativo es el breve tiempo que alcanzó a ser parte del programa.

“¿Sabes cuántas horas duré? La verdad que por el dolor de la caída de la moto, llegué como a las 8 o 9 y me retiré como a las 12. Fueron como tres horas”, afirmó.

“Creo que soy un récord, el más viejo y el que menos ha durado. Fue un accidente de moto y les pido disculpas porque mucha gente me escribió ‘Negro, te queremos ver’”, puntualizó.

No obstante, Luis Mateucci explicó que en Ganar o Servir hubo un participante que estuvo menos tiempo. De hecho, ni siquiera alcanzó a llegar al encierro.

Se trata de Alejandro Pérez Moro, modelo español que fue eliminado por decisión de Gabriel “Coca” Mendoza.