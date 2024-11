Gonzalo Cáceres reveló en el programa "Todo va a estar bien" su ausencia en El Muro durante la última Teletón, mencionando que no fue convocado a pesar de la intención de Patito Fuentes. El estilista también opinó sobre una posible vuelta del show a la televisión, sugiriendo una renovación diferente debido a los cambios en la audiencia juvenil. Cáceres recordó su participación en Morandé con Compañía y expresó que El Muro fue uno de los pocos números de humor en su época.

Gonzalo Cáceres estuvo invitado al pasado capítulo del late Todo va a estar bien, donde conversó sobre variados temas con Eduardo de la Iglesia.

Uno de estos tuvo relación con su ausencia en el show de El Muro en la pasada Teletón.

Recordar que Cáceres fue parte de este etapa de Morandé con Compañía en algunos capítulos, años atrás.

“No me llamaron tampoco. Bueno, un amigo mío, Patito Fuentes quería que yo fuera, pero no. Yo creo que El Muro es amoroso, pero para el momento”, indicó.

“El Pato me dijo ‘voy a hablar, porque yo quiero que vayas’, pero parece que no, no pasó nada. Si quieren verme en El Muro que miren la Internet porque está lleno”, añadió.

Gonzalo Cáceres no estuvo en El Muro

En este sentido, el estilista también se refirió a la posibilidad de que el espacio vuelva a la televisión.

“No sé, creo que la gente se entretuvo mucho, pero habría que hacer una renovación muy distinta”, expuso.

“Ha cambiado mucho la juventud. Lo que pasa es que fue casi el único número de humor que hubo”, concluyó.

Hay que señalar que otros integrantes de El Muro en la Teletón fueron Miguelito, María José Quiroz y Kurt Carrera.