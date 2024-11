El show de trasnoche de la Teletón 2024, mantuvo expectante al público después del regreso de Kike Morandé y el elenco de El Muro, una de las rutinas de comedia más esperadas.

Si la caracterización de Toto Acuña como “Lucho Hermosillo”, generó una ola de reacciones, muchos se preguntaron la ausencia de uno de los integrantes históricos del grupo, el comediante Miguelito.

El intérprete conocido por su participación en el extinto programa Morandé con Compañía, aclaró el motivo de su ausencia durante la presentación de sus compañeros de El Muro durante la Teletón.

Miguelito aclara su ausencia de la Teletón

Por medio de un video en Instagram, el humorista de origen peruano dio el motivo de su ausencia. “Pasaba, primero que todo, para felicitar a todos mis excompañeros que lo hicieron genial, como siempre, ahí con ‘Detrás del Muro’ en el Teatro Teletón. Obviamente encabezados por el gran jefe y ser humano, Kike Morandé”, dijo al principio.

Al respecto, Miguelito envió un caluroso saludo a sus compañeros. “Lo hicieron genial como siempre. No saben la tristeza que sentí al verlos y no poder estar ahí. Me partió el alma, pero bueno, no se puede tener todo en la vida”.

En ese sentido, el actor cómico sostuvo que su ausencia se debió netamente por temas de trabajo. “Yo, gracias a Dios, estoy cumpliendo uno de mis sueños. Por temas laborales estoy fuera de Chile”.

El presente de Miguelito

Recordemos que Miguelito se encuentra trabajando en el Cirque du Soleil, en el famoso espectáculo circense que actualmente se presenta en México.

En el show, el artista peruano da vida al personaje de Cosmolito, un hombre con cuerpo de metal.

Finalmente, en los próximos días, el humorista tendrá un participación especial en el reality de Canal 13, Palabra de Honor, una aparición que fue grabada hace algunas semanas atrás, consignó Página 7.