Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El equipo de comediantes de Morandé con Compañía, conocido como El Muro, regresó a las pantallas durante la Teletón 2024 con una presentación en el trasnoche que incluyó sus clásicos sketchs y referencias a la actualidad nacional. Sin embargo, dos miembros destacados, Miguelito y María José Quiroz, no estuvieron presentes. Mientras Miguelito se encuentra trabajando en el Cirque Du Soleil, Quiroz no fue invitada debido a un conflicto previo con Toto Acuña y Belén Mora. Beto Espinoza, encargado de reunir al elenco para este retorno, explicó que al convocar a Quiroz se habría perdido a Acuña y Mora, por lo que tomó la decisión de no invitarla.