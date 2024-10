Kike Morandé aclara dichos sobre Cecilia Bolocco en entrevista con Hay que decirlo tras generar polémica en La Divina Comida, donde expresó arrepentimiento por no haber podido ser amigos debido a su relación en los 90; señala que hubieran sido muy cercanos de no haber ocurrido nada entre ellos, revelando que no se han hablado ni visto en una década.

Kike Morandé conversó con el programa Hay que decirlo, en donde se refirió a antiguos dichos que expuso sobre Cecilia Bolocco, con quien tuvo una relación en los 90.

Fue en un pasado capítulo de La Divina Comida, donde el animador expuso opiniones que generaron polémica.

“Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”, aseguró en la oportunidad.

Lo cierto es que ahora, en una plática con Willy Sabor, Morandé explicó de mejor forma sus dichos.

“No fue así como lo dije, a lo mejor lo dije mal. Lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado, porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada”, indicó.

Dichos de Kike Morandé

“Si no hubiera quedado ninguna cagada (sic) extra habríamos sido muy buenos amigos. Y al final terminamos sin ser amigos, yo no le hablo ni la he visto hace 10 años y no me la encuentro nunca, jamás”, añadió.

“Entonces eso fue lo que quise decir, después yo también lo vi el programa (La Divina Comida) y estuvo mal lo que dije”, cerró.

Hay que señalar que Morandé y Bolocco fueron animadores del estelar Viva el Lunes, de Canal 13, por algunos años.

Precisamente en esa época ambos habrían iniciado un romance, el cual terminó en el corto plazo. Posteriormente rehicieron sus vidas.