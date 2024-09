La periodista Marilyn Pérez confirmó su llegada a Mega en los próximos días, luego de haber participado en programas como "Bienvenidos" y "La Caja de Pandora", además de una breve aparición en "No es lo mismo" de Tevex. Pérez anunció su cambio en el programa "Cómo estamos hoy", expresando su agradecimiento y emoción por la nueva oportunidad en Mega, sin revelar detalles del proyecto al que se unirá. Sin embargo, se especula que podría unirse al nuevo programa de Fran García-Huidobro, que se centrará en el entretenimiento y podría tener vínculos con el Festival de Viña.

Tras una serie de rumores que comenzaron a circular durante los últimos días, la periodista Marilyn Pérez confirmó que arribará a su nueva casa televisiva, Mega, en los próximos días.

La periodista, quien tuvo un recordado paso por el extinto “Bienvenidos”, para luego embarcarse en la animación de “La Caja de Pandora”, recientemente se había unido de manera transitoria a “No es lo mismo” de Tevex. Sin embargo, ahora la comunicadora volverá a la pantalla abierta.

“No les podía contar nada, pero es verdad, me voy. Yo no quería decir nada (…) pero es verdad chiquillos, los abandono. No digamos a dónde, pero sí es a Mega”, admitió en “Cómo estamos hoy”.

A lo que añadió: “Igual me da una pena enorme dejarlos, pero yo sé que hay mayor proyección allá y les agradezco tanto, de verdad, de corazón, que me hayan recibido tan bien. Creo que nunca me había sentido tan cómoda en un programa como en este”.

¿Marilyn Pérez se une a Fran García-Huidobro?

Pese a que la periodista se abstuvo de detallar a cuál proyecto se unirá, se ha dejado entrever que podría unirse al nuevo programa que conducirá Fran García-Huidobro, según consignó Fotech.

El espacio, que será de un corte de entretención, se presume que traerá de regreso la farándula al canal y funcionará como programa satélite del Festival de Viña.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el canal.