A través de sus historias de Instagram, Luis Jiménez confirmó su divorcio de Coté López, con quien estuvo casado por más de 10 años.

El exfutbolista confesó esto luego de una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram.

De hecho, en la oportunidad ratificó que ambos habían firmado los documentos hace varios meses, lo que ratifica el divorcio por ley.

“Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado”, indicó.

“Después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, agregó.

“También para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”, concluyó.

Hay que señalar que, en efecto, los problemas entre la pareja habían comenzado a inicios de 2023.

Desde ese entonces se conocieron situaciones de distanciamiento entre ambos.

Los dos habían vivido varios años en Emiratos Árabes, debido a la carrera futbolística de él. Volvieron a Chile en 2019, cuando Luis firmó por Palestino.