Fue en noviembre del año recién pasado que la empresaria María José ‘Cote’ López anunció el fin de su matrimonio con el futbolista Luis Jiménez, esto tras casi 18 años juntos.

Sin embargo, solo un mes después sé reconciliaron. De ello han pasado ocho meses, pero la historia se vuelve a repetir.

A través de su cuenta de Instagram, en medio de una ronda de preguntas con sus seguidores, la también influencer reveló que los rumores de su nuevo quiebre eran ciertos.

La incertidumbre nació la semana pasada cuando Cote López felicitó al “Mago” por su cumpleaños con un escueto mensaje, el cual justificó diciendo: “Porque como hablábamos antes, soy real. Y si eso me nació escribir hoy, eso escribo y eso le nació responder”.

Ahora, sin embargo, confirmó las sospechas: “Cote, te separaste de Luis?”, le consultó una seguidora, a lo que la empresaria contestó: “Creo que el 90% de las preguntas son acerca de lo mismo, como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe“, comenzó diciendo.

“Y siempre voy con la verdad (al menos lo que más puedo). Sí, mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta“, aseguró sobre el nuevo quiebre.

No obstante, la también escritora no tardó en desearle “lo mejor de la vida” a Luis Jiménez, a lo que agregó: “Fui muy feliz y me quedo con eso y nuestra hermosa familia”.

Sumado a ello, López reveló que todo se dio en una decisión de mutuo acuerdo y pidió a sus seguidores no preguntarle más sobre el tema, puesto que “no puedo caminar hacia adelante mirando para atrás”.

Tras ello, compartió una sentida reflexión: “Seguro me quedan más meses difíciles aún, pero sé que pronto todo pasará”.

Respecto al fin de su matrimonio, la influencer también fue consultada sobre si se borrará el tatuaje dedicado a Luis Jiménez que lleva en su mano, ante lo que contestó negativamente: “Con tapar un tatuaje no borraré casi 20 años de mi vida. Será siempre alguien importante”, admitió.