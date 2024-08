En el capítulo de este domingo del reality show Gran Hermano se emitió un criticado conflicto entre los jugadores Alexandra ‘Chama’ Méndez y Manuel Napoli, quienes desde que ingresaron al encierro comenzaron una amistad.

El problema entre los participantes inició en la fiesta del viernes, cuando el italiano le insistió a la venezolana en que está interesado romanticamente en ella y afirmó que la buscaría cuando salieran del reality para intentarlo.

Ante ello, la ex Tierra Brava le aclaró que ella no tiene el mismo interés ni intenciones que él y que prefería que se alejara. Esto no gustó a Napoli quien le aseguró que iba a seguir insistiendo.

Al finalizar la fiesta, el italiano volvió a buscar a “Chama”, a quien encontró acostada en su habitación, donde procedió a pedirle explicaciones nuevamente. Sin embargo, pese a la aclaración de la venezolana en que solo lo ve como un amigo, este insistió. “Te lo pido, por favor, no hagas nada por mí. Me agotas”, le dijo la mujer a su compañero.

Quien no dejó pasar este momento fue el animador del react, Claudio Michaux, quien aconsejó al público: “Si tienen una relación así, ahí no es, esto no está bien. Si tu pololo o polola es así, ahí no es. Sal de ahí”.

Michaux: “Chat si tienen una relación así ahí no es, esto no esta bien.. si tu pololo o tu polola es así, no es, sal de ahí…” consejito del tio Michaux☺️ #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/3eNMeirxaR — Karol ✰ (@Karolmaarina_) August 26, 2024

A ello, Manuel le contestó: “Soy la peor persona que existe aquí, gracias”, le respondió con sarcasmo. Esta frase detonó en la venezolana una crisis ansiosa, la que la llevó a las lágrimas y a encerrarse en el sauna del patio.

Y aunque ella pensaba que por fin estaba sola y lejos de su compañero de encierro, este la estaba observando desde afuera. En la edición realizada por CHV, musicalizaron el momento con la canción de Goo Goo Dolls, Iris, dándole un contexto romántico.

Cuando la competidora no pudo calmarse sola, acudió a “Big” (la voz en off del espacio), razón por la que ingresó al confesionario donde continuó llorando: “Ya colapsé, no lo quiero tratar mal, pero estoy colapsando por todo”, le relató a la voz omnipotente acostada en el sillón llorando.

Mientras esto ocurría en la mencionada sala, la amiga de “Chama”, Michelle Carvalho, fue a buscar a Manuel, para insistir en la decisión de su compañera: “Hablando en serio entre adultos, independiente del cariño que le tengas y la veas con otros ojos ¿tú entiendes que entre tú y ella no va a pasar nada y de que te ve como un amigo?”.

“Yo siento que a veces tú eres muy intenso con ella, y que crees que a ella en algún momento va a cambiar su parecer (…) y quiero que tú tengas claro que eso no va a pasar”, le señaló categórica en defensa de su amiga.

Este momento fue duramente criticado por los televidentes en redes sociales, quienes señalaron que el comportamiento de Manuel con Chama era más obsesivo que romántico, como intentó hacerlo ver el canal.

Esta imagen está lejos de ser romántica, esto es acoso… Chama no me cae bien, pero debe ser agobiante tener a Manuel cerca ☠️#GranHermanoCHV pic.twitter.com/a57b9hJ9GY — El comentarista de realitys (@Hola_Soy_Ro) August 26, 2024

Estoy en un punto que prefiero que eliminen a Manuel antes que Camila Power, porque el tipo da MIEDO. El acoso y manipulación "sólo me tienes a mi" hacía Chama y él no respetar los NO de una persona pasan todos los límites. Lo de hoy fue una película de terror. #GranHermanoCHV pic.twitter.com/4Y3sNL99I9 — Caro 🧚🏼‍♀️ (@carolina___15) August 26, 2024

El comportamiento de Manuel en Gran Hermano con Chama

Respecto al comportamiento de Manuel Napoli, el psicólogo clínico del Instituto Kintsugi, Julio César Carrasco, afirmó que “muestra claros rasgos de acoso, que pueden estar vinculados a una obsesión”.

“Este tipo de comportamiento podría aproximarse con el Trastorno de Personalidad Dependiente, caracterizado por la falta de respeto hacia los límites personales y la persistencia en conductas que causan malestar a otros”, describió el especialista en conversación con BioBioChile.

De acuerdo al psicólogo, este tipo de conducta hace que exista una obsesión y control sobre la otra persona (Chama) que va más allá de la amistad o relación sentimental. Asimismo, hay falta de empatía, violencia simbólica e insistencia patológica, la que se refleja en como la sigue por la casa.

A su vez, explica Carrasco, “se pueden identificar micromachismos, como la minimización de lo que ella experimenta y el mansplaining. Estos son comportamientos sutiles, pero profundamente dañinos“.

Sobre cómo afectan las reacciones de Napoli en “Chama”, el psicólogo asegura que pueden llegar a ser “devastadoras” para la salud mental de la venezolana, sumado a ello, explica que la emisión de los episodios en TV y su utilización para fines de entretenimiento, pueden hacer que la “sensación de vulnerabilidad se intensifique”.

A ello, el especialista agrega: “El hecho de que esta situación ocurra en un reality show es particularmente peligroso, ya que no solo se amplifica la experiencia traumática de la víctima, sino que también se corre el riesgo de que el público normalice estos comportamientos“.

Asimismo, recomendó al canal tomar las medidas de protección para con los participantes de manera oportuna, para evitar un perjuicio en su salud mental en el mediano y largo plazo.

“No podemos normalizar conductas machistas disfrazándolas con canciones románticas”

Por su parte, la Abofem (Asociación de Abogadas Feministas) se pronunció respecto al actuar del participante y el trato que le dio el canal al conflicto.

Sobre ello, la vocera, Valentina Muñoz Pareja, Directora de Derecho Penal de Abofem, dijo: “Las conductas que hemos visto los últimos días en el reality show Gran Hermano de CHV, deben ser abordadas con el debido respeto por la producción que tanto las participantes como los y las televidentes merecen, ya que no podemos normalizar conductas machistas disfrazándolas con canciones románticas en un espacio de televisión abierta que llega a miles de chilenos, chilenas y personas en el mundo”.

A lo que agregó: “Tal y cómo se mostró en las imágenes del día domingo, la participante ve afectada su salud mental ante estos comportamientos de su compañero de casa, llegando a colapsar en llanto”.

“Preocupa la forma en que lo ha abordado la producción del programa, tanto al emitir canciones románticas en la nota que presenta las imágenes, normalizando este tipo de comportamientos, así como también que no hemos visto una forma de mitigación y de reparación de la violencia que ha recibido la participante“, afirmó Muñoz en conversación con BioBioChile.

Consultada sobre cómo funcionario la reciente Ley Karin, la profesional señaló: “La producción debe atender no sólo a lo señalado en la Ley Karin sino también en la Ley Integral contra la violencia contra las mujeres”.

“Independiente el tipo de contrato y donde haya sido firmado, al ser un medio de comunicación masivo, consideramos importante que se actúe de manera correcta, independiente si es aplicable la ley chilena o argentina“, declaró.

BioBioChile contactó al equipo de comunicaciones de Chilevisión, quienes se restaron de realizar un pronunciamiento oficial al respecto, remitiéndose a detallar que un equipo de sicólogos acompaña a los participantes durante su estadía.

Por otro lado, pese a ser requerido, el Servicio Nacional de la Mujer se abstuvo de emitir comentarios al respecto.