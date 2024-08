La diputada y médico psiquiatra María Luisa Cordero conversó en el programa Qué te lo digo de Zona Latina sobre su distanciamiento con Pamela Díaz, con quien compartió en Las Indomables. Cordero expresó que Díaz no la saluda y mencionó que comprende ese sentimiento debido a una indiscreción pasada.

La doctora María Luisa Cordero, actual diputada de la República, conversó con el programa Qué te lo digo de Zona Latina, donde, entre otras cosas, habló de sus años de televisión y el mundo del espectáculo.

En este sentido, la médico psiquiatra se refirió a su distanciamiento con Pamela Díaz, con quien incluso tuvo un show de Las Indomables.

“A mí me detesta con justa razón, porque yo dije una indiscreción una vez (…) Ella no me saluda, y tiene razón, porque tiene una herida conmigo”, indicó.

“Me alegro tanto por el éxito que tiene. Me dio mucha pena lo que le pasó con el helicóptero, porque ella es muy aperrada”, añadió.

En este sentido, Cordero no entregó mayores detalles respecto al quiebre de su amistad con ‘La Fiera’, optando por destacar su presente en TV.

Doctora Cordero y Pamela Díaz

“Yo trabajé con ella en Las Indomables, es lo más buena compañera de trabajo que te puedas imaginar. Ella decía: ‘Doctora, le pedí una paila de huevos para que comamos a medias”, expuso.

“Yo me saco el sombrero, Pamela representa todas esas cosas que yo, como mujer mayor y psiquiatra, valoro en las mujeres, es trabajadora, buena persona, solidaria y simpática. Tengo muy buenos recuerdos de ella”, concluyó.

Hay que señalar que Pamela Díaz actualmente está ligada a Canal 13, tanto como integrante del reality Ganar o Servir como en el programa de farándula Hay que decirlo.